Росія оголосила про видворення дипломатів Словаччини, Литви, Латвії та Естонії

Росія вирішила видворити трьох дипломатів Словаччини, двох співробітників посольства Литви, а також по одному співробітнику посольств Латвії та Естонії.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ РФ 28 квітня.
«Главам дипмісій заявлений рішучий протест у звʼязку з провокаційними, нічим не обґрунтованими діями щодо висилки співробітників російських посольств у цих балтійських державах. Вільнюс, Рига і Таллінн продовжують проводити відкрито ворожий курс відносно нашої країни, прикриваючись у цьому випадку псевдосолідарністю з огульними діями Чехії щодо Росії», — заявили в МЗС.
Окрім цього, у міністерстві уточнили, що оголосили персонами нон ґрата співробітників посольства Словаччини в Москві у відповідь на такі ж дії Братислави. У Росії назвали звинувачення російських дипломатів у протиправній діяльності «абсурдним і надуманим».
Як зазначається, співробітники посольств Литви, Латвії, Естонії та Словаччини мають залишити територію Росії в семиденний термін.
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, зокрема дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина та інші держави.
- У Росії тим часом заявили, що почали формувати список «недружніх держав». У нього точно потраплять США, які раніше ввели проти Москви нові санкції та висилають з країни 10 російських дипломатів.