Словаччина пояснила, чому вирішила вислати трьох російських дипломатів

Словаччина вирішила вислати трьох російських дипломатів, оскільки вони були під підозрою спецслужб країни. Про це чеському виданню Respekt заявив глава словацького МЗС Іван Корчок.

Міністр пояснив, що словацька влада отримала дані про те, що дії трьох співробітників російського диппредставництва у Братиславі «не відповідають тому, як повинні діяти дипломати».

Проте Корчок не уточнив, чи співпрацювали дипломати з російськими спецслужбами. Водночас глава МЗС наголосив, що у Словаччині «постійно, що б не трапилося» спецслужби стежать за роботою іноземних спецслужб.

Глава МЗС додав, що висилка дипломатичних співробітників — «суверенне рішення Словаччини», водночас країна вирішила проявити солідарність із Чехією.