Словаччина пояснила, чому вирішила вислати трьох російських дипломатів

Словаччина вирішила вислати трьох російських дипломатів, оскільки вони були під підозрою спецслужб країни. Про це чеському виданню Respekt заявив глава словацького МЗС Іван Корчок.
Міністр пояснив, що словацька влада отримала дані про те, що дії трьох співробітників російського диппредставництва у Братиславі «не відповідають тому, як повинні діяти дипломати».
Проте Корчок не уточнив, чи співпрацювали дипломати з російськими спецслужбами. Водночас глава МЗС наголосив, що у Словаччині «постійно, що б не трапилося» спецслужби стежать за роботою іноземних спецслужб.
Глава МЗС додав, що висилка дипломатичних співробітників — «суверенне рішення Словаччини», водночас країна вирішила проявити солідарність із Чехією.
- Нагадаємо, що 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце в 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, в тому числі дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина та інші країни. Росія ж таку солідарність назвала «псевдосолідарністю» і пообіцяла заходи у відповідь.