Словакия объяснила, почему решила выслать трех российских дипломатов

Словакия решила выслать трех российских дипломатов, поскольку они находились под подозрением спецслужб страны. Об этом чешскому изданию Respekt заявил глава словацкого МИД Иван Корчок.

Министр пояснил, что словацкие власти получили данные о том, что действия трех сотрудников российского диппредставительства в Братиславе «не соответствут тому, как должны действовать дипломаты».

Однако Корчок не уточнил, сотрудничали ли дипломаты с российскими спецслужбами. В то же время глава МИД отметил, что в Словакии «постоянно, что бы ни случилось» спецслужбы следят за работой иностранных спецслужб.

Глава МИД добавил, что высылка дипломатических сотрудников — «суверенное решение Словакии», в то же время страна решила проявить солидарность с Чехией.