Россия объявила о выдворении дипломатов Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии

Россия решила выдворить трех дипломатов Словакии, двух сотрудников посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ 28 апреля.

«Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих балтийских государствах. Вильнюс, Рига и Таллинн продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в этом случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России», — заявили в МИД.

Кроме этого, в министерстве уточнили, что объявили персонами нон грата сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на такие же действия Братиславы. В России назвали обвинение российских дипломатов в противоправной деятельности «абсурдным и надуманным».

Как отмечается, сотрудники посольств Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии должны покинуть территорию России в семидневный срок.