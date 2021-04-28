Россия объявила о выдворении дипломатов Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии

Россия решила выдворить трех дипломатов Словакии, двух сотрудников посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ 28 апреля.
«Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих балтийских государствах. Вильнюс, Рига и Таллинн продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в этом случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России», — заявили в МИД.
Кроме этого, в министерстве уточнили, что объявили персонами нон грата сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на такие же действия Братиславы. В России назвали обвинение российских дипломатов в противоправной деятельности «абсурдным и надуманным».
Как отмечается, сотрудники посольств Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии должны покинуть территорию России в семидневный срок.
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия и другие государства.
- В России тем временем заявили, что начали формировать список «недружественных государств». В него точно попадут США, которые ранее ввели против Москвы новые санкции и высылают из страны 10 российских дипломатов.