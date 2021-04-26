Глава МЗС Німеччини виступив проти посилення санкційного тиску на Росію — пропонує діалог

Незважаючи на провокаційні дії Росії на кордоні з Україною і ситуацію з ув’язненим російським опозиціонером Олексієм Навальним, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас виступає проти посилення санкційного тиску на Москву.

Про це він заявив в ефірі німецького телеканалу ARD, повідомляє Deutsche Welle.

Саме в звʼязку з напруженням у відносинах останнім часом, вважає Маас, необхідний діалог з Росією. «Відносини дуже погані. Але вони не повинні і залишатися такими», — наголосив міністр.

«Суть дипломатії», за його словами, полягає в тому, щоб розмовляти з тими країнами, відносини з якими напружені, «а не завжди говорити тільки з тими, з ким немає розбіжностей в думках».

Разом з тим, Маас висловив задоволення тим, що російський уряд, очевидно, прийняв пропозицію президента США Джо Байдена про перемовини з російським президентом Володимиром Путіним.

«Врешті-решт ніхто не може бути зацікавлений в тому, щоб постійні провокації і конфронтації перетворилися на серйозне протистояння. Вже точно не ми, в Європі», — наголосив міністр.

Водночас, він нагадав, що після окупації Криму в 2014 році ЄС вже ввів проти Росії економічні санкції, які продовжуються кожні пів року, а також що європейські санкції були двічі введені у звʼязку з отруєнням Навального.

Маас виступає проти ще більш жорстких заходів, як того вимагають, зокрема, європарламентарі. Він сумнівається, що «дуже жорсткі санкції» щодо Москви поліпшать ситуацію з Навальним. «Я думаю, що це призведе до зворотнього», — заявив він.

Зазначимо, німецьке видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомило, що Маас не підтримує можливі поставки озброєнь Україні. За даними видання, Київ звернувся до Німеччини з проханням про постачання оборонного озброєння на тлі зростання напруженості на кордоні з Росією.