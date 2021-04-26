Глава МИД Германии выступил против усиления санкционного давления на Россию — предлагает диалог

Несмотря на провокационные действия России на границе с Украиной и ситуацию с заключенным российским оппозиционером Алексеем Навальным, министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает против усиления санкционного давления на Москву.

Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала ARD, сообщает Deutsche Welle.

Именно в связи с напряжением в отношениях в последнее время, считает Маас, необходим диалог с Россией. «Отношения очень плохие. Но они не должны и оставаться таковыми», — подчеркнул министр.

«Суть дипломатии», по его словам, заключается в том, чтобы разговаривать с теми странами, отношения с которыми напряжены, «а не всегда говорить только с теми, с кем нет разногласий во мнениях».

Вместе с тем, Маас выразил удовлетворение тем, что российское правительство, по-видимому, приняло предложение президента США Джо Байдена о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

«В конце концов никто не может быть заинтересован в том, чтобы постоянные провокации и конфронтации превратились в серьезное противостояние. Уж точно не мы, в Европе», — подчеркнул министр.

Вместе с тем он напомнил, что после оккупации Крыма в 2014 году ЕС ввел против России экономические санкции, которые продлеваются каждые полгода, а также европейские санкции были дважды введены в связи с отравлением Навального.

Маас выступает против еще более жестких мер, как того требуют, в частности, европарламентарии. Он сомневается, что «очень жесткие санкции» в отношении Москвы улучшат ситуацию с Навальным. «Я думаю, что это приведет к обратному», — заявил он.

Отметим, немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщило, что Маас не поддерживает возможные поставки вооружений Украине. По данным издания, Киев обратился к Германии с просьбой о поставках оборонного вооружения на фоне роста напряженности на границе с Россией.