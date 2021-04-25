Украина просит Германию о поставках оборонного вооружения для защиты от России

Украина обратилась к Германии с просьбой о поставках оборонного вооружения на фоне роста напряженности на границе с Россией.

Об этом говорится в статье немецкого издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, которое приводит Deutsche Welle.

В распоряжении издания оказался список просьб Киева. В нем, как указывает СМИ, — боеголовки для противокорабельных ракет типа SeaSpear, зенитные орудия типа GDM-008 Millennium, беспилотные подводные системы SeaCat и SeaFox для обнаружения и обезвреживания морских мин.

Отмечается, что ранее украинская сторона безуспешно просила Берлин передать списанные корветы. Такие приоритеты, добавляет издание, объясняются тем, что побережье Черного моря рассматривается как одна из целей для возможного вторжения РФ.

Источники немецкой газеты указывают, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас негативно отнесся к возможным поставкам вооружений Украине. В то же время министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая принадлежит к Христианско-демократическому союзу (ХДС), готова пойти на такой шаг.

Вместе с ней идею поддержал и председатель комитета Бундестага по иностранным делам, член ХДС Норберт Рёттген. Он заявил, что было бы ошибочно исключать поставку оборонных вооружений, поскольку «Россия угрожает войной».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник поблагодарил Рёттгена за его позицию.