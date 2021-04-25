Україна просить Німеччину про поставки оборонного озброєння для захисту від Росії

Україна звернулася до Німеччини з проханням про постачання оборонного озброєння на тлі зростання напруженості на кордоні з Росією.

Про це йдеться у статті німецького видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, яку наводить Deutsche Welle.

У розпорядженні видання опинився список прохань Києва. У ньому, як вказує ЗМІ, — боєголовки для протикорабельних ракет типу SeaSpear, зенітні знаряддя типу GDM-008 Millennium, безпілотні підводні системи SeaCat і SeaFox для виявлення і знешкодження морських мін.

Зазначається, що раніше українська сторона безуспішно просила Берлін передати списані корвети. Такі пріоритети, додає видання, пояснюються тим, що узбережжя Чорного моря розглядається як одна з цілей для можливого вторгнення РФ.

Джерела німецькому газети вказують, що міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас негативно поставився до можливих поставок озброєнь Україні. Водночас міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер, яка належить до Християнсько-демократичного союзу (ХДС), готова піти на такий крок.

Разом із нею ідею підтримав і голова комітету Бундестагу із закордонних справ, член ХДС Норберт Рьоттген. Він заявив, що було б помилково виключати поставку оборонних озброєнь, оскільки «Росія погрожує війною».

Посол України в ФРН Андрій Мельник подякував Рьоттгену за його позицію.