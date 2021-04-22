Карантинна допомога ФОП: Нацбанк скасував комісію за переказ 8 тисяч гривень

Національний банк України з 21 квітня не стягуватиме з банків комісію за проведення електронних платежів із виплати 8 тисяч гривень фізичним особам — підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам у певних галузях через посилений карантин.
Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
«Операції з перерахування у 2021 році допомоги від держави під час посиленого карантину будуть безкоштовними», — йдеться в повідомленні.
Також у Нацбанку уточнили, що кошти для виплати допомоги Мінсоцполітики перераховує на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Ощадбанку, а звідти вони надійдуть на банківський рахунок, вказаний у заяві підприємця чи найманого працівника.
Безоплатними будуть й операції з повернення банками незарахованих сум коштів допомоги через певні причини.
- У грудні минулого року Рада підтримала законопроєкти про підтримку бізнесу під час карантину. Фізособи-підприємці та наймані працівники (застраховані особи) могли подавати заявки на отримання одноразової допомоги у 8 тисяч гривень. Кабмін і Міністерство цифрової трансформації публікували правила їх заповнення. Заявку можна було подати винятково в електронній формі на Єдиному порталі електронних послуг або за допомогою мобільного додатку «Дія».
- Цю практику вирішили повторити у квітні 2021 року, але вже з додатковими виплатами за рахунок місцевих бюджетів. Верховна Рада підтримала законопроєкт про одноразову виплату 30 березня.
- 11 квітня Кабмін оприлюднив види діяльності, в яких ФОПи та наймані працівники отримають по 8 тисяч гривень. У переліку 39 видів.
- Уряд виділив 1,4 мільярда гривень на виплату одноразової допомоги.