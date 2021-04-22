Карантинная помощь ФЛП: Нацбанк отменил комиссию за перевод 8 тысяч гривен

Национальный банк Украины с 21 апреля не будет взимать с банков комиссию за проведение электронных платежей по выплате 8 тысяч гривен физическим лицам — предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам в определенных отраслях в связи с ужесточенным карантином.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
«Операции по перечислению в 2021 году помощи от государства во время усиленного карантина будут бесплатными», — говорится в сообщении.
Также в Нацбанке уточнили, что средства для выплаты помощи Минсоцполитики перечисляет на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, открытый в Ощадбанке, а оттуда они поступят на банковский счет, указанный в заявлении предпринимателя или наемного работника.
Бесплатными будут и операции по возврату банками незачисленных сумм средств помощи по ряду причин.
- В декабре прошлого года Рада поддержала законопроекты о поддержке бизнеса во время карантина. Физлица-предприниматели и наемные работники (застрахованные лица) могли подавать заявки на получение единоразового пособия в 8 тысяч гривен. Кабмин и Министерство цифровой трансформации публиковали правила их заполнения. Заявку можно было подать исключительно в электронной форме на Едином портале электронных услуг или с помощью мобильного приложения «Дія».
- Эту практику решили повторить в апреле 2021 года, но уже с дополнительными выплатами за счет местных бюджетов. Верховная Рада поддержала законопроект о единоразовой выплате 30 марта.
- 11 апреля Кабмин обнародовал виды деятельности, в которых ФЛП и наемные работники получат по 8 тысяч гривен. В перечне 39 видов.
- Правительство выделило 1,4 миллиарда гривен на выплату единоразового пособия.