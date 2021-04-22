Карантинная помощь ФЛП: Нацбанк отменил комиссию за перевод 8 тысяч гривен

Национальный банк Украины с 21 апреля не будет взимать с банков комиссию за проведение электронных платежей по выплате 8 тысяч гривен физическим лицам — предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам в определенных отраслях в связи с ужесточенным карантином.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

«Операции по перечислению в 2021 году помощи от государства во время усиленного карантина будут бесплатными», — говорится в сообщении.

Также в Нацбанке уточнили, что средства для выплаты помощи Минсоцполитики перечисляет на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, открытый в Ощадбанке, а оттуда они поступят на банковский счет, указанный в заявлении предпринимателя или наемного работника.

Бесплатными будут и операции по возврату банками незачисленных сумм средств помощи по ряду причин.