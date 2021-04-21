Дружина Тищенка про вечірку в локдаун: Усі гості здали тести, свято було закритим і без порушень

Дружина заступника голови фракції «Слуга народу» Миколи Тищенка Алла Барановська прокоментувала вечірку в столичному готелі Fairmont на тлі загального карантину.
У сторіз Instagram вона опублікувала два тексти, з яких випливає, що вечірка не порушувала правил карантину, а всі гості перед початком здали тести на коронавірус.
«Мій ДН був закритим, зібралися тільки найближчі, вузьке коло трохи більше 20 людей, проходив у номерах готелю, не в ресторані [...]. Кожен запрошений гість здав тест на ковід. Я вам скажу, що у 99% з них антитіла. Щодо законності. Адвокати та юристи давно розклали все по поличках», — заявила вона.
Барановська зазначила, що задекларує витрати на свято, і їй «шкода почуттів українців», яких торкнулася ця історія. «У мене не було наміру викликати подібні емоції, і своє приватне життя я навмисно не висвітлюю», — додала Барановська.
- У Києві з 20 березня і до 30 квітня діє локдаун. 18 квітня стало відомо, що Микола Тищенко влаштував гучну вечірку в готелі в центрі Києва, щоб відсвяткувати день народження дружини. Поліція після цього відкрила кримінальне провадження, а Тищенко заявив, що «святкування в готельних номерах не заборонені». При цьому його помічник у день вечірки стверджував, що нардеп вдома.
- Міністр охорони здоровʼя Степанов розкритикував Тищенка, а «Слуга народу» 22 квітня збереться на засідання, на якому обговорять поведінку нардепа. Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що йому соромно за однопартійця.