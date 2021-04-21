Жена Тищенко о вечеринке в локдаун: Все гости сдали тесты, праздник был закрытым и без нарушений

Жена заместителя главы фракции «Слуга народа» Николая Тищенко Алла Барановская прокомментировала вечеринку в столичном отеле Fairmont на фоне всеобщего карантина.

В сториз Instagram она опубликовала два текста, из которых следует, что вечеринка не нарушала правила карантина, а все гости перед началом сдали тесты на коронавирус.

«Мой ДР был закрытым, собрались только близкие, узкий круг чуть более 20 человек, проходил в номерах отеля, не в ресторане [...]. Каждый приглашенный гость сдал тест на ковид. Я вам скажу, что у 99% из них антитела. Касательно законности. Адвокаты и юристы давно разложили все по полочкам», — заявила она.

Барановская отметила, что задекларирует траты на праздник и ей «жаль чувств украинцев», которых затронула эта история. «У меня не было умысла вызывать подобные эмоции и свою частную жизнь я намеренно не освещаю», — добавила Барановская.