«Стыдно за действия некоторых коллег». Разумков раскритиковал поведение Тищенко и других однопартийцев, извинившись за них

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал празднование нардепом от «Слуги народа» Николаем Тищенко дня рождения своей жены в отеле Киева во время усиленного карантина, подчеркнув, что ему стыдно за однопартийца. Об этом он заявил на брифинге во время рабочей поездки на Волынь 21 апреля, цитирует Интерфакс-Украина. «Стыдно. Сегодня так делать нельзя. Я стараюсь в Верховной Раде вводить политику единых стандартов, потому что двойные стандарты — путь в никуда. Если государство находится в непростой ситуации, у многих не хватает ресурсов для нормального существования, есть проблемы в медицинской сфере, то представители власти должны это понимать», — сказал Разумков.

Он выразил надежду, что фракция «Слуга народа» отреагирует на эту ситуацию, а также на инцидент с главой парламентского комитета по вопросам финансов Даниилом Гетманцевым, грубо отреагировавшим на критику журналисткой Соней Кошкиной поведения его однопартийцев — Николая Тищенко и Евгения Шевченко, который полетел в Минск и встретился с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. «Я надеюсь, реакция от фракции будет. Относительно заявлений моих коллег, я всегда говорил: надо подумать, а потом уже говорить. Если ты представитель власти, то твои слова воспринимаются по-другому, позиция, действия будут рассматриваться под микроскопом. И с праздниками сегодня можно отложить до того времени, когда отпраздновать смогут все», — отметил Разумков.