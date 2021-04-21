«Стыдно за действия некоторых коллег». Разумков раскритиковал поведение Тищенко и других однопартийцев, извинившись за них

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал празднование нардепом от «Слуги народа» Николаем Тищенко дня рождения своей жены в отеле Киева во время усиленного карантина, подчеркнув, что ему стыдно за однопартийца.
Об этом он заявил на брифинге во время рабочей поездки на Волынь 21 апреля, цитирует Интерфакс-Украина.
«Стыдно. Сегодня так делать нельзя. Я стараюсь в Верховной Раде вводить политику единых стандартов, потому что двойные стандарты — путь в никуда. Если государство находится в непростой ситуации, у многих не хватает ресурсов для нормального существования, есть проблемы в медицинской сфере, то представители власти должны это понимать», — сказал Разумков.
Он выразил надежду, что фракция «Слуга народа» отреагирует на эту ситуацию, а также на инцидент с главой парламентского комитета по вопросам финансов Даниилом Гетманцевым, грубо отреагировавшим на критику журналисткой Соней Кошкиной поведения его однопартийцев — Николая Тищенко и Евгения Шевченко, который полетел в Минск и встретился с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.
«Я надеюсь, реакция от фракции будет. Относительно заявлений моих коллег, я всегда говорил: надо подумать, а потом уже говорить. Если ты представитель власти, то твои слова воспринимаются по-другому, позиция, действия будут рассматриваться под микроскопом. И с праздниками сегодня можно отложить до того времени, когда отпраздновать смогут все», — отметил Разумков.
Глава парламента заверил, что день рождения его жены в пятницу, 23 апреля, будут праздновать «в тесном семейном кругу дома».
«И считаю, что это правильно. Людям за свои неправильные поступки должно быть стыдно. Я понимаю, что каждый должен отвечать за себя, но мне как главе парламента за действия некоторых своих коллег стыдно. Поэтому простите за всех», — резюмировал он.
Отметим, ранее журналистка Соня Кошкина, комментируя поведение Тищенко и Шевченко, написала на своей странице в Facebook, что эти нардепы не имеют «ни партийной дисциплины, ни чести, ни морали».
«Николай просто неприкосновенный. Чтобы он ни сделал, ничего ему не будет. Даже если он завтра посреди сессионного зала снимет штаны и демонстративно наложит кучу, все ему простят. Спишут на его «специфичность». Как и Шевченко. Спасибо, хоть не Путину минет сделал — уже хорошо», — заявила она.
При написании поста Кошкина сделала ошибку, но впоследствии ее исправила. Гетманцев, вероятно, обиделся на «нравоучения» в отношении коллег и акцентировал на этом внимание в ответе на своем Telegram-канале.
«То, что Соня Кошкина занимается морализаторством о поведении Слуг народа, не удивительно. Странно, почему она не знает, как пишется слово минет», — написал нардеп, также сделав несколько пунктуационных ошибок.
- В Киеве с 20 марта и до 30 апреля действует локдаун. В городе запрещено проводить массовые культурные мероприятия. Однако замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко устроил шумную вечеринку в отеле, чтобы отпраздновать день рождения жены. Полиция открыла уголовное производство.
- Впоследствии журналисты-расследователи проекта «Схемы» обнародовали детали и показали гостей вечеринки. В частности, среди гостей были замечены нардеп от «Слуги народа» Александр Трухин, бывший гендиректор девелоперской группы Seven Hills Арие Шварц и глава Черкасской ОГА Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, которая управляет отелем Fairmont.
- Министр здравоохранения Степанов раскритиковал Тищенко, а «Слуга народа» 22 апреля соберется на заседание, на котором обсудят поведение нардепа. Сам Тищенко считает, что юридически ничего не нарушил.