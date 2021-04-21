«Соромно за дії деяких колег». Разумков розкритикував поведінку Тищенка й інших однопартійців, перепросивши за них

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував святкування нардепом від «Слуги народу» Миколою Тищенком дня народження його дружини у готелі Києва під час посиленого карантину, наголосивши, що йому соромно за однопартійця.
Про це він заявив на брифінгу під час робочої поїздки на Волинь 21 квітня, цитує Інтерфакс-Україна.
«Соромно. Сьогодні так робити не можна. Я намагаюсь у Верховній Раді вводити політику єдиних стандартів, бо подвійні стандарти — шлях в нікуди. Якщо держава перебуває в непростій ситуації, у багатьох не вистачає ресурсів для нормального існування, є проблеми у медичній сфері, то представники влади мають це розуміти», — сказав Разумков.
Він висловив сподівання, що фракція «Слуга народу» відреагує на цю ситуацію, а також на інцидент із головою парламентського комітету з питань фінансів Данилом Гетманцевим, який грубо відреагував на критику журналісткою Сонею Кошкіною поведінки його однопартійців — Миколи Тищенка та Євгенія Шевченка, котрий полетів до Мінська і зустрівся з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.
«Я сподіваюся реакція від фракції буде. Щодо заяв моїх колег, я завжди говорив: треба подумати, а тоді вже говорити. Якщо ти є представником влади, то твої слова сприймаються по-іншому, позиція, дії будуть розглядатися під мікроскопом. І зі святами — сьогодні можна відкласти до того часу, коли відсвяткувати зможуть всі», — зауважив Разумков.
Голова парламенту запевнив, що день народження його дружини у п’ятницю, 23 квітня, святкуватимуть «в тісному родинному колі вдома».
«І вважаю, що це правильно. Людям за свої неправильні вчинки має бути соромно. Я розумію, що кожен має відповідати за себе, але мені як главі парламенту за дії деяких своїх колег соромно. Тому вибачте за всіх», — резюмував він.
Зазначимо, раніше журналістка Соня Кошкіна, коментуючи поведінку Тищенка та Шевченка, написала на своїй сторінці у Facebook, що ці нардепи не мають «ні партійної дисципліни, ні честі, ні моралі».
«Микола просто недоторканний. Що б він не зробив, нічого йому не буде. Навіть якщо він завтра посеред сесійної зали зніме штани і демонстративно накладе купу, все йому пробачать. Спишуть на його «специфічність». Як і Шевченко. Спасибі, хоч не Путіну мінет зробив — уже добре», — заявила вона.
Під час написання посту Кошкіна зробила помилку, але згодом її виправила. Гетманцев, ймовірно, образився на «моралізаторство» щодо колег та акцентував на цьому увагу у відповіді на своєму Telegram-каналі.
«Те, що Соня Кошкіна займається моралізаторством щодо поведінки Слуг народу, не дивно. Дивно, чому вона не знає, як пишеться слово мінет», — написав нардеп, також зробивши декілька пунктуаційних помилок.
- У Києві з 20 березня і до 30 квітня діє локдаун. У місті заборонено проводити масові культурні заходи. Натомість заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко влаштував гучну вечірку в готелі, щоби відсвяткувати день народження дружини. Поліція відкрила кримінальне провадження.
- Згодом журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» оприлюднили деталі та показали гостей вечірки. Зокрема, серед гостей були помічені нардеп від «Слуги народу» Олександр Трухін, колишній гендиректор девелоперської групи Seven Hills Аріє Шварц і голова Черкаської ОДА Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка управляє готелем Fairmont.
- Міністр охорони здоровʼя Степанов розкритикував Тищенка, а «Слуга народу» 22 квітня збереться на засідання, на якому обговорять поведінку нардепа. Сам Тищенко вважає, що юридично нічого не порушив.