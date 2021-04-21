«Соромно за дії деяких колег». Разумков розкритикував поведінку Тищенка й інших однопартійців, перепросивши за них

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував святкування нардепом від «Слуги народу» Миколою Тищенком дня народження його дружини у готелі Києва під час посиленого карантину, наголосивши, що йому соромно за однопартійця. Про це він заявив на брифінгу під час робочої поїздки на Волинь 21 квітня, цитує Інтерфакс-Україна. «Соромно. Сьогодні так робити не можна. Я намагаюсь у Верховній Раді вводити політику єдиних стандартів, бо подвійні стандарти — шлях в нікуди. Якщо держава перебуває в непростій ситуації, у багатьох не вистачає ресурсів для нормального існування, є проблеми у медичній сфері, то представники влади мають це розуміти», — сказав Разумков.

Він висловив сподівання, що фракція «Слуга народу» відреагує на цю ситуацію, а також на інцидент із головою парламентського комітету з питань фінансів Данилом Гетманцевим, який грубо відреагував на критику журналісткою Сонею Кошкіною поведінки його однопартійців — Миколи Тищенка та Євгенія Шевченка, котрий полетів до Мінська і зустрівся з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. «Я сподіваюся реакція від фракції буде. Щодо заяв моїх колег, я завжди говорив: треба подумати, а тоді вже говорити. Якщо ти є представником влади, то твої слова сприймаються по-іншому, позиція, дії будуть розглядатися під мікроскопом. І зі святами — сьогодні можна відкласти до того часу, коли відсвяткувати зможуть всі», — зауважив Разумков.