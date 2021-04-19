У Чорному морі пройшли військові навчання українських кораблів із румунським корветом

У Чорному морі закінчилися українсько-румунські тренування бойових кораблів, які проходили протягом другої половини минулого тижня. У планових навчаннях спільно з українськими кораблями працював корвет ВМС Румунії Horia Macellariu.
Про це повідомляють Військово-морські сили України.
Кораблі провели тренування типу PASSEX. Вони відпрацьовували взаємодію у складі тактичної групи за стандартами НАТО в кілька етапів, провівши тренування з маневрування у строях й ордерах та з відбиття атак швидкісних малорозмірних катерів і з повітря.
Крім цього, відпрацьовували поповнення запасів на ходу і контроль за цивільним судноплавством. Також у програму були включені й тренування з боротьби за живучість корабля, під час якого румунський корвет грав роль пошкодженого, а українські моряки відпрацьовували на ньому техніку буксирування.
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