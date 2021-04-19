В Черном море прошли военные учения украинских кораблей с румынским корветом

В Черном море закончились украинско-румынские тренировки боевых кораблей, которые проходили в течение второй половины прошлой неделе. В плановых учениях совместно с украинскими кораблями работал корвет ВМС Румынии Horia Macellariu.
Об этом сообщают Военно-морские силы Украины.
Корабли провели тренировки типа PASSEX. Они отрабатывали взаимодействие в составе тактической группы по стандартам НАТО в несколько этапов, проведя тренировки по маневрированию в строях и ордерах и по отражению атак скоростных малоразмерных катеров и с воздуха.
Кроме этого, отрабатывали пополнение запасов на ходу и контроль за гражданским судоходством. Также в программу были включены и тренировки по борьбе за живучесть корабля, во время которых румынский корвет играл роль поврежденного, а украинские моряки отрабатывали на нем технику буксировки.
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