The Sunday Times: Британія направить два кораблі в Чорне море на знак солідарності з Україною

Велика Британія у травні відправить у Чорне море два кораблі Королівського флоту на знак солідарності з Україною на тлі нарощування російських військ біля українських кордонів.
Про це повідомляє The Sunday Times.
За даними джерел видання, у Чорне море увійдуть есмінець типу 45, озброєний зенітними ракетами, та протичовновий фрегат типу 23. Вони відокремляться від групи авіаносців Королівського флоту в Середземному морі та вирушать через Босфор до Чорного моря.
Газета пише, що розміщення кораблів має продемонструвати солідарність із Києвом та союзниками НАТО після того, як минулого тижня президент США Джо Байден вирішив скасувати відправку двох американських військових кораблів до Чорного моря, остерігаючись ескалації кризи внаслідок нарощування російських військ.
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