Politico: США скасували відправлення кораблів у Чорне море через побоювання ескалації

Пентагон на цьому тижні вирішив не відправляти в Чорне море два есмінці через побоювання щодо ескалації конфлікту між Росією і Україною.

Про це повідомляє Politico з посиланням на два джерела.

Як пояснює газета, рішення про скасування було прийнято з «безлічі» причин, включаючи «небажання провокувати Москву в такий складний період».