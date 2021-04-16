Politico: США отменили отправку кораблей в Черное море из-за опасений эскалации

Пентагон на этой неделе решил не отправлять в Черное море два эсминца из-за опасений относительно эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника.

Как поясняет газета, решение об отмене было принято по «множеству» причин, включая «нежелание провоцировать Москву в такой сложный период».