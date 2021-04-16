Politico: США отменили отправку кораблей в Черное море из-за опасений эскалации

Пентагон на этой неделе решил не отправлять в Черное море два эсминца из-за опасений относительно эскалации конфликта между Россией и Украиной.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника.
Как поясняет газета, решение об отмене было принято по «множеству» причин, включая «нежелание провоцировать Москву в такой сложный период».
Ранее в этом месяце Военно-морские силы США сообщили Турции, которая в соответствии с Конвенцией Монтре 1936 контролирует движение через проливы Босфор и Дарданеллы, о том, что они предварительно планируют транзит двух военных кораблей.
По словам собеседника издания, предыдущий транзит не был необычным и не предназначался для посыла какого-то конкретного нового сигнала, поскольку ВМС США обычно проводят восемь или девять таких перемещений в год.
Издание также отмечает, что военно-морские перевозки часто меняются в связи с техническим обслуживанием или изменением оперативных планов. Этот конкретный транзит официальные лица США решили не осуществлять, чтобы избежать эскалации.
- Напомним, 9 апреля Министерство иностранных дел Турции сообщило, что Военно-морские силы США направят два корабля в Черное море — ракетные эсминцы Donald Cook («Дональд Кук») и Roosevelt («Рузвельт»). По сообщению турецких СМИ, корабли должны были выйти в Черное море 14 и 15 апреля и оставаться там до 4 и 5 мая. Информации же о новых проходах пока не поступало.
- Официальный представитель Минобороны США заявлял, что Штаты рассматривают возможность отправить военные корабли в ближайшие недели «в знак поддержки Украины» на фоне усиления присутствия российских войск у границ.
- В России назвали присутствие военных кораблей США в Черном море «провокацией» и «попыткой играть на нервах».