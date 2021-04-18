The Sunday Times: Британия направит два корабля в Черное море в знак солидарности с Украиной

Великобритания в мае отправит в Черное море два корабля Королевского флота в знак солидарности с Украиной на фоне наращивания российских войск возле украинских границ.

Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным источников издания, в Черное море войдут эсминец типа 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат типа 23. Они отделятся от группы авианосцев Королевского флота в Средиземном море и отправятся через Босфор в Черное море.

Газета пишет, что размещение кораблей должно продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками НАТО после того, как на прошлой неделе президент США Джо Байден решил отменить отправку двух американских военных кораблей в Черное море, опасаясь эскалации кризиса вследствие наращивания российских войск.