The Sunday Times: Британия направит два корабля в Черное море в знак солидарности с Украиной

Великобритания в мае отправит в Черное море два корабля Королевского флота в знак солидарности с Украиной на фоне наращивания российских войск возле украинских границ.
Об этом сообщает The Sunday Times.
По данным источников издания, в Черное море войдут эсминец типа 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат типа 23. Они отделятся от группы авианосцев Королевского флота в Средиземном море и отправятся через Босфор в Черное море.
Газета пишет, что размещение кораблей должно продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками НАТО после того, как на прошлой неделе президент США Джо Байден решил отменить отправку двух американских военных кораблей в Черное море, опасаясь эскалации кризиса вследствие наращивания российских войск.
- Минобороны России под видом учений перебросило в оккупированный Крым более 50 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Кроме того, там уже находится 16 батальонных тактических групп. Также в Черное море вошли 15 кораблей Каспийской флотилии.
- 15 апреля пять кораблей береговой охраны ФСБ России провоцировали три артиллерийских катера Украины. Инцидент случился возле Керченского пролива — катера сопровождали коммерческие корабли. Россияне ушли после предупреждения о применении оружия.
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