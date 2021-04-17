У Мʼянмі на честь свята з тюрем звільнили більше 23 тисяч людей

Військова хунта Мʼянми на честь святкування Нового року звільнила з увʼязнення 23 184 особи по всій країні.

Про це пише Reuters.

Субота 16 квітня — це перший день традиційного Нового року в Мʼянмі і останній день пʼятиденного свята, яке зазвичай відзначається відвідуванням буддійських храмів, гучним поливанням води і вечірками на вулицях.

Активісти, які виступають проти військового режиму, заявляють, що на волю вийшли люди, які потрапили в тюрми до перевороту. Представник же Департаменту вʼязниць Чжо Тун Оо запевняє, що серед звільнених є і учасники протестів.