В Мьянме в честь праздника из заключения освободили более 23 тысяч человек

Военная хунта Мьянмы в честь празднования Нового года освободила из заключения 23 184 человека по всей стране.

Об этом пишет Reuters.

Суббота 16 апреля — это первый день традиционного Нового года в Мьянме и последний день пятидневного праздника, который обычно отмечается посещением буддийских храмов, шумным поливанием воды и вечеринками на улицах.

Активисты, которые выступают против военного режима, заявляют, что на волю вышли люди, попавшие в тюрьмы до переворота. Представитель же Департамента тюрем Чжо Тун Оо уверяет, что среди отпущенных есть и участники протестов.