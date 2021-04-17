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В Мьянме в честь праздника из заключения освободили более 23 тысяч человек

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Военная хунта Мьянмы в честь празднования Нового года освободила из заключения 23 184 человека по всей стране.

Об этом пишет Reuters.

Суббота 16 апреля — это первый день традиционного Нового года в Мьянме и последний день пятидневного праздника, который обычно отмечается посещением буддийских храмов, шумным поливанием воды и вечеринками на улицах.

Активисты, которые выступают против военного режима, заявляют, что на волю вышли люди, попавшие в тюрьмы до переворота. Представитель же Департамента тюрем Чжо Тун Оо уверяет, что среди отпущенных есть и участники протестов.

Активисты призвали сторонников отменить все торжества в этом году и вместо этого сосредоточить внимание на кампании по восстановлению демократии.

По данным группы «Ассоциация помощи политическим заключенным» (AAPP), в заключении по политическим мотивам находится 3 141 человек, среди которых глава правительства Аун Сан Су Чжи. В AAPP отметили, что в момент массовой амнистии в розыске остаются 832 человека. Всех их ищут за сопротивление режиму. В их числе около 200 знаменитостей (блогеры, актеры, певцы).