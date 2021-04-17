В Мьянме в честь праздника из заключения освободили более 23 тысяч человек

Военная хунта Мьянмы в честь празднования Нового года освободила из заключения 23 184 человека по всей стране.
Об этом пишет Reuters.
Суббота 16 апреля — это первый день традиционного Нового года в Мьянме и последний день пятидневного праздника, который обычно отмечается посещением буддийских храмов, шумным поливанием воды и вечеринками на улицах.
Активисты, которые выступают против военного режима, заявляют, что на волю вышли люди, попавшие в тюрьмы до переворота. Представитель же Департамента тюрем Чжо Тун Оо уверяет, что среди отпущенных есть и участники протестов.
Активисты призвали сторонников отменить все торжества в этом году и вместо этого сосредоточить внимание на кампании по восстановлению демократии.
По данным группы «Ассоциация помощи политическим заключенным» (AAPP), в заключении по политическим мотивам находится 3 141 человек, среди которых глава правительства Аун Сан Су Чжи. В AAPP отметили, что в момент массовой амнистии в розыске остаются 832 человека. Всех их ищут за сопротивление режиму. В их числе около 200 знаменитостей (блогеры, актеры, певцы).
- 1 февраля 2021 в Мьянме произошел переворот. Власть в стране захватили армия и генерал Мин Аун Хлайн. Военные выступили против главы правительства Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах в ноябре 2020 года. Военные задержали членов правительства, ввели военный режим и заблокировали соцсети. В стране начались масштабные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Массово стрелять в гражданских силовики начали 28 февраля.
- Военные и полиция уже убили более 700 человек.
- В начале апреля посол ООН в Мьянме, выступая на закрытом заседании Совета безопасности ООН, заявила, что стране грозит гражданская война и «кровавая бойня неизбежна».