Один з арештованих після штурму Капітолія в США визнав свою провину. За співпрацю зі слідством йому скоротять покарання

Один із учасників американської парамілітарної групи Oath Keepers, арештований після штурму Капітолія 6 січня , визнав свою провину та погодився свідчити проти інших підозрюваних. Це перший обвинувачений за участь у заворушеннях у столиці США, який погодився співпрацювати зі слідством, повідомляє The Washington Post.

Джон Раян Шаффер був одним із тисяч прибічників колишнього президента Дональда Трампа, які штурмували будівлю парламенту, щоб зірвати формальне визнання перемоги Джо Байдена. Прокуратура сподівається, що його зізнання спонукатиме інших затриманих до надання нових доказів в обмін на полегшення покарання.

Зазначають, що це зізнання — новий етап у розслідуванні спроби заколоту. Прокуратура США вважає, що десятки людей у натовпі прихильників Трампа діяли узгоджено, щоб штурмувати Капітолій.

53-річний учасник Oath Keepers і музикант з рок-гурту Iced Earth визнав себе винним у двох із шести обвинувачень — перешкоджання діяльності Конгресу та збройне вторгнення на режимну зону Капітолія. Це тяжкі обвинувачення, що можуть тягнути за собою 20 і 10 років ув’язнення відповідно.