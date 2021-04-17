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Один из арестованных после штурма Капитолия в США признал свою вину. За сотрудничество со следствием ему сократят наказание

Автор:
Дмитрий Мирончук
Дата:
Один из арестованных после штурма Капитолия в США признал свою вину. За сотрудничество со следствием ему сократят наказание

Участник рок-группы Iced Earth Джон Райан Шаффер

Claudio Poblete / Flickr

Один из участников американской парамилитарной группы Oath Keepers, арестованный после штурма Капитолия 6 января, признал свою вину и согласился свидетельствовать против других подозреваемых. Это первый обвиняемый в участии в беспорядках в столице США, который согласился сотрудничать со следствием, сообщает The Washington Post.

Джон Райан Шаффер был одним из тысяч сторонников бывшего президента Дональда Трампа, которые штурмовали здание парламента, чтобы сорвать формальное признание победы Джо Байдена. Прокуратура надеется, что его признание побудит других задержанных к предоставлению новых доказательств в обмен на облегчение наказания.

Отмечается, что это признание — новый этап в историческом расследовании попытки мятежа. Прокуратура США считает, что десятки людей в толпе сторонников Трампа действовали согласованно, чтобы штурмовать Капитолий.

53-летний участник Oath Keepers и музыкант из рок-группы Iced Earth признал себя виновным в двух из шести обвинений — препятствование деятельности Конгресса и вооруженное вторжение на режимную зону Капитолия. Это тяжелые обвинения, которые могут повлечь за собой 20 и 10 лет заключения соответственно.

В обмен на признание вины и сотрудничество со следствием Шаффера освободили из-под стражи до вынесения приговора. Учитывая ситуацию, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Мужчину задержали 18 января во штате Индиана, поскольку его лицо узнали по фотографиям со штурма Капитолия. Позже местное отделение Oath Keepers заявило, что Шаффер не является участником их группы — его просто пригласили рекламировать движение как публичного человека.

Oath Keepers — большая, но слабо организованная сеть ополченцев, которые вербуют военнослужащих, полицейских и других силовиков. Их идеология базируется на конспирологии и фейках о том, что федеральное правительство США стремится одновременно к диктатуре и анархии.

ФБР и Министерство юстиции предъявили обвинение более чем десяти членам этой организации за сговор и планирование насилия 6 января в Вашингтоне. Всего по этому делу арестовали более 400 человек.