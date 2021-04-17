Один из арестованных после штурма Капитолия в США признал свою вину. За сотрудничество со следствием ему сократят наказание

Один из участников американской парамилитарной группы Oath Keepers, арестованный после штурма Капитолия 6 января , признал свою вину и согласился свидетельствовать против других подозреваемых. Это первый обвиняемый в участии в беспорядках в столице США, который согласился сотрудничать со следствием, сообщает The Washington Post.

Джон Райан Шаффер был одним из тысяч сторонников бывшего президента Дональда Трампа, которые штурмовали здание парламента, чтобы сорвать формальное признание победы Джо Байдена. Прокуратура надеется, что его признание побудит других задержанных к предоставлению новых доказательств в обмен на облегчение наказания.

Отмечается, что это признание — новый этап в историческом расследовании попытки мятежа. Прокуратура США считает, что десятки людей в толпе сторонников Трампа действовали согласованно, чтобы штурмовать Капитолий.

53-летний участник Oath Keepers и музыкант из рок-группы Iced Earth признал себя виновным в двух из шести обвинений — препятствование деятельности Конгресса и вооруженное вторжение на режимную зону Капитолия. Это тяжелые обвинения, которые могут повлечь за собой 20 и 10 лет заключения соответственно.