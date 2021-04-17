Один из арестованных после штурма Капитолия в США признал свою вину. За сотрудничество со следствием ему сократят наказание

Один из участников американской парамилитарной группы Oath Keepers, арестованный после штурма Капитолия 6 января, признал свою вину и согласился свидетельствовать против других подозреваемых. Это первый обвиняемый в участии в беспорядках в столице США, который согласился сотрудничать со следствием, сообщает The Washington Post.
Джон Райан Шаффер был одним из тысяч сторонников бывшего президента Дональда Трампа, которые штурмовали здание парламента, чтобы сорвать формальное признание победы Джо Байдена. Прокуратура надеется, что его признание побудит других задержанных к предоставлению новых доказательств в обмен на облегчение наказания.
Отмечается, что это признание — новый этап в историческом расследовании попытки мятежа. Прокуратура США считает, что десятки людей в толпе сторонников Трампа действовали согласованно, чтобы штурмовать Капитолий.
53-летний участник Oath Keepers и музыкант из рок-группы Iced Earth признал себя виновным в двух из шести обвинений — препятствование деятельности Конгресса и вооруженное вторжение на режимную зону Капитолия. Это тяжелые обвинения, которые могут повлечь за собой 20 и 10 лет заключения соответственно.
В обмен на признание вины и сотрудничество со следствием Шаффера освободили из-под стражи до вынесения приговора. Учитывая ситуацию, ему грозит до четырех лет тюрьмы.
Мужчину задержали 18 января во штате Индиана, поскольку его лицо узнали по фотографиям со штурма Капитолия. Позже местное отделение Oath Keepers заявило, что Шаффер не является участником их группы — его просто пригласили рекламировать движение как публичного человека.
Oath Keepers — большая, но слабо организованная сеть ополченцев, которые вербуют военнослужащих, полицейских и других силовиков. Их идеология базируется на конспирологии и фейках о том, что федеральное правительство США стремится одновременно к диктатуре и анархии.
ФБР и Министерство юстиции предъявили обвинение более чем десяти членам этой организации за сговор и планирование насилия 6 января в Вашингтоне. Всего по этому делу арестовали более 400 человек.
- 6 января в Вашингтоне произошли беспорядки, которые привели к гибели пяти человек. Согласно отчету полиции перед Конгрессом США, правоохранители знали о подготовке к штурму Капитолия заранее, но не смогли обеспечить его защиту. Двое полицейских, которые сдерживали сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа во время штурма, после беспорядков в столице совершили самоубийство.
- Издание The New York Times составило подробную хронологию событий в центре Вашингтона 6 января, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США. Журналисты проанализировали два часа ключевых событий — от речи Трампа перед сторонниками и до полного хаоса в здании.
- Прокуратура и Министерство юстиции не будут судить полицейского, причастного к гибели 35-летней Эшли Бэббит, которая участвовала в штурме. В его действиях не нашли признаков правонарушения.
- По свидетельству прокуроров по делу о штурме Капитолия, мятежники хотели «захватить и убить» конгрессменов. Некоторые участники беспорядков свидетельствовали ФБР, что выполняли указания Трампа и надеялись, что в случае ареста он их помилует.
- ФБР значительно увеличило количество расследований и арестов на фоне беспорядков, к которым были причастны сторонники бывшего президента США Дональда Трампа. По словам директора спецслужбы, внутренний терроризм «метастазирует» в стране уже давно.
- Один из участников штурма Капитолия решил «уничтожить интернет», чтобы «разозлить олигархию», и начал делиться планами в сети. ФБР передало ему взрывчатку и сразу арестовало.