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WP: Во время штурма Капитолия полиция просила подкрепления 17 раз. Сторонников Трампа было более 9 тысяч

Автор:
Дмитрий Мирончук
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WP: Во время штурма Капитолия полиция просила подкрепления 17 раз. Сторонников Трампа было более 9 тысяч

Samuel Corum / Stringer / Getty Images

Полицейское подразделение, которое в столице США 6 января защищало здание Капитолия от толпы сторонников Дональда Трампа, больше часа многократно просило подкрепления, пока оборону не прорвали. Количество мятежников в пиковый момент превышало 9 тысяч, а правоохранителей было всего полторы сотни.

О хронологии действий полиции и подсчете участников штурма парламентского здания пишет The Washington Post.

В течение 78 минут полицейское подразделение, сдерживавшее сторонников Трампа, 17 раз вызывало подкрепление. За это время толпа выросла до 9,4 тысячи человек, тогда как правоохранителей было всего 157.

Для защиты Капитолия полиции не хватало как личного состава, так и защитной экипировки и нелетального оружия. Сначала, в 13:13, подразделение из 30 правоохранителей успешно оттеснило мятежников от инаугурационной сцены на западной стороне Капитолия.

Однако сторонники Трампа демонстрировали все большую жесткость и полицейских быстро травмировали — уже через шесть минут противостояния командир подразделения Роберт Гловер сообщил по рации о «многочисленных ранениях». Еще через 18 минут он сообщил, что требует два дополнительных взвода, но командование пообещало только один.

В течение следующих 20 минут, одновременно с ростом толпы, нескольких полицейских отозвали из Капитолия. В это время к группе пытался пробиться взвод в тяжелой экипировке, а против нее выступали уже около 3,4 тысячи сторонников Трампа.

Для того чтобы установить количество мятежников, издание вместе со специалистами университета Карнеги-Мэллона на трехмерной карте сопоставили толпу на фото и видео с тем, сколько людей может поместиться на этой местности.

Следующие полчаса Гловер пытался связаться с подразделением в Капитолии, чтобы вместе выяснить планы толпы и согласовать отступление, поскольку без подкрепления и боеприпасов полиция не могла удерживать здание. К 14:28 количество мятежников превысило 9 тысяч человек, и в следующие 10 минут они смогли прорвать оборону.