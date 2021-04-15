WP: Во время штурма Капитолия полиция просила подкрепления 17 раз. Сторонников Трампа было более 9 тысяч

Полицейское подразделение, которое в столице США 6 января защищало здание Капитолия от толпы сторонников Дональда Трампа, больше часа многократно просило подкрепления, пока оборону не прорвали. Количество мятежников в пиковый момент превышало 9 тысяч, а правоохранителей было всего полторы сотни.

В течение 78 минут полицейское подразделение, сдерживавшее сторонников Трампа, 17 раз вызывало подкрепление. За это время толпа выросла до 9,4 тысячи человек, тогда как правоохранителей было всего 157.

Для защиты Капитолия полиции не хватало как личного состава, так и защитной экипировки и нелетального оружия. Сначала, в 13:13, подразделение из 30 правоохранителей успешно оттеснило мятежников от инаугурационной сцены на западной стороне Капитолия.

Однако сторонники Трампа демонстрировали все большую жесткость и полицейских быстро травмировали — уже через шесть минут противостояния командир подразделения Роберт Гловер сообщил по рации о «многочисленных ранениях». Еще через 18 минут он сообщил, что требует два дополнительных взвода, но командование пообещало только один.