WP: Во время штурма Капитолия полиция просила подкрепления 17 раз. Сторонников Трампа было более 9 тысяч

Полицейское подразделение, которое в столице США 6 января защищало здание Капитолия от толпы сторонников Дональда Трампа, больше часа многократно просило подкрепления, пока оборону не прорвали. Количество мятежников в пиковый момент превышало 9 тысяч, а правоохранителей было всего полторы сотни.
О хронологии действий полиции и подсчете участников штурма парламентского здания пишет The Washington Post.
В течение 78 минут полицейское подразделение, сдерживавшее сторонников Трампа, 17 раз вызывало подкрепление. За это время толпа выросла до 9,4 тысячи человек, тогда как правоохранителей было всего 157.
Для защиты Капитолия полиции не хватало как личного состава, так и защитной экипировки и нелетального оружия. Сначала, в 13:13, подразделение из 30 правоохранителей успешно оттеснило мятежников от инаугурационной сцены на западной стороне Капитолия.
Однако сторонники Трампа демонстрировали все большую жесткость и полицейских быстро травмировали — уже через шесть минут противостояния командир подразделения Роберт Гловер сообщил по рации о «многочисленных ранениях». Еще через 18 минут он сообщил, что требует два дополнительных взвода, но командование пообещало только один.
В течение следующих 20 минут, одновременно с ростом толпы, нескольких полицейских отозвали из Капитолия. В это время к группе пытался пробиться взвод в тяжелой экипировке, а против нее выступали уже около 3,4 тысячи сторонников Трампа.
Для того чтобы установить количество мятежников, издание вместе со специалистами университета Карнеги-Мэллона на трехмерной карте сопоставили толпу на фото и видео с тем, сколько людей может поместиться на этой местности.
Следующие полчаса Гловер пытался связаться с подразделением в Капитолии, чтобы вместе выяснить планы толпы и согласовать отступление, поскольку без подкрепления и боеприпасов полиция не могла удерживать здание. К 14:28 количество мятежников превысило 9 тысяч человек, и в следующие 10 минут они смогли прорвать оборону.
- 6 января в Вашингтоне произошли беспорядки, которые привели к гибели пяти человек. Согласно отчету полиции перед Конгрессом США, правоохранители знали о подготовке к штурму Капитолия заранее, но не смогли обеспечить его защиту. Двое полицейских, которые сдерживали сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа во время штурма, после беспорядков в столице совершили самоубийство.
- Издание The New York Times составило подробную хронологию событий в центре Вашингтона 6 января, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США. Журналисты проанализировали два часа ключевых событий — от речи Трампа перед сторонниками и до полного хаоса в здании.
- Прокуратура и Министерство юстиции не будут судить полицейского, причастного к гибели 35-летней Эшли Бэббит, которая участвовала в штурме. В его действиях не нашли признаков правонарушения.
- По свидетельству прокуроров по делу о штурме Капитолия, мятежники хотели «захватить и убить» конгрессменов. Некоторые участники беспорядков свидетельствовали ФБР, что выполняли указания Трампа и надеялись, что в случае ареста он их помилует.
- ФБР значительно увеличило количество расследований и арестов на фоне беспорядков, к которым были причастны сторонники бывшего президента США Дональда Трампа. По словам директора спецслужбы, внутренний терроризм «метастазирует» в стране уже давно.
- Один из участников штурма Капитолия решил «уничтожить интернет», чтобы «разозлить олигархию», и начал делиться планами в сети. ФБР передало ему взрывчатку и сразу арестовало.