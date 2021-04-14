В США не будут судить полицейского, причастного к гибели участницы штурма Капитолия, — нет признаков правонарушения

В США не будут судить полицейского, причастного к гибели 35-летней бывшей военной Эшли Бэббит, которая участвовала в штурме Капитолия 6 января. Эта женщина стала одной из пяти жертв мятежа в столице, когда толпа сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа отправилась в здание, где заседал Конгресс, чтобы сорвать формальное признание победы Джо Байдена.

Всего погибли один полицейский и четверо бунтовщиков, еще двое полицейских покончили с собой через несколько дней после этих событий. Как сообщает Министерство юстиции США, в действиях полицейского, подстрелившего Бэббит, не выявили признаков злого умысла и других нарушений.

Отмечается, что прокуратура и другие органы Минюста провели расследование гибели женщины. Они изучили видеозаписи и вещественные доказательства, опросили свидетелей, просмотрели отчет патологоанатома и пришли к выводу, что аргументов для открытия уголовного производства против охранника Капитолия недостаточно.

Установлено, что Бэббит вместе с другими сторонниками Трампа ворвалась в здание и пыталась пролезть через разбитое окно в коридор, который вел в Палату представителей США. Один из полицейских выстрелил в женщину и попал ей в плечо.

После этого правоохранители доставили раненую Бэббит в вашингтонскую больницу, где она умерла от полученного ранения.

Расследование не выявило никаких доказательств того, что полицейский, имя которого не раскрывают, сознательно нарушил закон. Для того чтобы судить его, прокуратура должна была доказать необоснованное применение силы, умысел убить женщину или другие неправомерные действия в результате паники, ошибки или неосторожности.

Таким образом, считается, что полицейский защищал своих сотрудников и членов Конгресса, которые в тот момент эвакуировались из здания.

«Признавая трагичность смерти и выражая соболезнования семье мисс Бэббит, офис прокурора США и Министерство юстиции США закрывают расследование этого случая», — говорится в заявлении Минюста.

Пользователи соцсетей отреагировали на эту новость противоположным образом.

Часть из них сравнили погибшую Эшли Бэббит с жертвами полицейского насилия Джорджем Флойдом и Данте Райтом. В этих случаях имена правоохранителей сразу раскрыли, некоторые политики осудили их действия и против виновных начали расследование. При этом полицейского из Капитолия избавили от всякой ответственности.

Другие пользователи считают такое сравнение неуместным, поскольку Бэббит сама атаковала полицию в составе группы, штурмовавшей здание парламента США, что является серьезным преступлением, а Флойд и Данте стали жертвами превышения полномочий при попытке задержания за незначительные правонарушения.