Полицейской, которая застрелила темнокожего водителя в Миннесоте, предъявят обвинение в убийстве второй степени

Бывшей полицейской Кимберли Поттер, которая застрелила безоружного Данте Райта, сопротивлявшегося задержанию за нарушение ПДД, предъявят обвинение в убийстве второй степени. Сейчас она арестована, сообщили в окружной прокуратуре штата Миннесота, передает Business Insider.

В полиции заявили, что Поттер хотела воспользоваться электрошокером, но перепутала его с пистолетом и выстрелила в чернокожего водителя, который после ранения уехал на машине и вскоре умер. Правоохранители считают выстрел «случайностью».

На видео с нагрудной камеры видно, как Райт пытается избежать задержания и садится в авто. Поттер в соответствии со стандартами кричит: «Тазер! Тазер! Тазер!» — это предупреждение об использовании электрошокера. Момент выстрела не слышно, и автомобиль резко едет. «О черт! Я выстрелила в него», — сказала после этого полицейская.

Во вторник Поттер и ее напарник, который присутствовал при попытке задержания, подали в отставку.

Как заявил адвокат семьи погибшего Райта, убийство 20-летнего мужчины не было случайным.

«Это было преднамеренное и незаконное применение силы... Ветеран полиции с 26-летним стажем знает разницу между электрошокером и огнестрельным оружием. Ким Поттер казнила Данте за незначительное нарушение правил дорожного движения, что влечет за собой постановление о проступке», — сказал Бен Крамп.

Мэр города Бруклин-Сентер, в котором произошел инцидент, заявил, что Поттер предстоит столкнуться с «полной ответственностью» за стрельбу.