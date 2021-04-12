В США полицейский снова застрелил афроамериканца. Жителей Миннесоты, которые вышли на митинг, разогнали слезоточивым газом

В США полицейский застрелил афроамериканца после остановки его автомобиля за нарушение правил дорожного движения.
Убийство 20-летнего Данте Райта спровоцировало новые массовые протесты, пишет Reuters.
По словам матери погибшего Кэти Райт, сын позвонил ей и рассказал, что полиция остановила его за то, что на его зеркале заднего вида висели освежители воздуха — это незаконно в Миннесоте. Она также слышала, как полицейские приказали Данте выйти из машины.
Согласно заявлению полиции Бруклинского центра, правоохранители обнаружили, что у водителя непогашенный арест. При попытке его арестовать парень заскочил в свою машину. Полицейские начали стрелять и попали в него. По официальным данным, Райт проехал еще несколько кварталов, после чего врезался в другое авто и умер.
В Государственном бюро уголовного преследования заявили, что расследуют стрельбу. В то же время в полиции заверили, что камеры обоих офицеров снимали во время инцидента.
После известия о смерти Райта десятки людей вышли на улицы. Они разгромили два полицейских авто, прыгали по машинам и бросали в них камни. Свидетели рассказали, что правоохранители в ответ стреляли резиновыми пулями и применили слезоточивый газ.
Как отмечается, трагедия произошла в 16 км от места, где в мае прошлого года погиб афроамериканец Джордж Флойд.
- В конце марта в США начался суд над главным подозреваемым в убийстве Джорджа Флойда, чья гибель привела к массовым протестам 25 мая 2020 года после появления видео, на котором полицейский душил коленом безоружного афроамериканца, пока тот не умер.
- 11 марта подозреваемому в убийстве Джорджа Флойда полицейскому Дереку Шовену выдвинули новые обвинения. Шовену уже предъявлены обвинения в убийстве второй степени. Теперь же ему добавили обвинения в убийстве третьей степени. Эксперты говорят, что новое обвинение легче доказать в суде, но оно влечет за собой меньшее наказание.
- Власти Миннеаполиса заплатят $27 миллионов семье Джорджа Флойда для урегулирования гражданского иска по его убийству.
- Движение Black Lives Matter, которое активизировалось в США и других странах после убийства Джорджа Флойда, выдвинули на Нобелевскую премию мира. Инициатором стал депутат норвежского парламента Петтер Эйде, который заявил, что BLM дал новый старт общемировой борьбе против расовой дискриминации.