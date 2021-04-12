В США полицейский снова застрелил афроамериканца. Жителей Миннесоты, которые вышли на митинг, разогнали слезоточивым газом

По словам матери погибшего Кэти Райт, сын позвонил ей и рассказал, что полиция остановила его за то, что на его зеркале заднего вида висели освежители воздуха — это незаконно в Миннесоте. Она также слышала, как полицейские приказали Данте выйти из машины.

В США полицейский застрелил афроамериканца после остановки его автомобиля за нарушение правил дорожного движения.

Согласно заявлению полиции Бруклинского центра, правоохранители обнаружили, что у водителя непогашенный арест. При попытке его арестовать парень заскочил в свою машину. Полицейские начали стрелять и попали в него. По официальным данным, Райт проехал еще несколько кварталов, после чего врезался в другое авто и умер.

В Государственном бюро уголовного преследования заявили, что расследуют стрельбу. В то же время в полиции заверили, что камеры обоих офицеров снимали во время инцидента.

После известия о смерти Райта десятки людей вышли на улицы. Они разгромили два полицейских авто, прыгали по машинам и бросали в них камни. Свидетели рассказали, что правоохранители в ответ стреляли резиновыми пулями и применили слезоточивый газ.

Как отмечается, трагедия произошла в 16 км от места, где в мае прошлого года погиб афроамериканец Джордж Флойд.