У США працівник поліції знову застрелив афроамериканця. Мешканців Міннесоти, які вийшли на мітинг, розігнали сльозогінним газом

У США працівник поліції застрелив афроамериканця після зупинки його автомобіля за порушення правил дорожнього руху.
Вбивство 20-річного Данте Райта спровокувало нові масові протести, пише Reuters.
За словами матері загиблого Кеті Райт, син зателефонував їй і розповів, що поліція зупинила його через те, що на його дзеркалі заднього огляду висіли освіжувачі повітря — це незаконно у Міннесоті. Вона також чула, як правоохоронці наказали Данте вийти з машини.
Згідно з заявою поліції Бруклінського центру, правоохоронці виявили, що водій має непогашений арешт. Під час спроби його заарештувати чоловік заскочив у свою машину. Копи почали стріляти і влучили в нього. За офіційними даними, Райт проїхав ще кілька кварталів, після чого врізався в інше авто й помер.
У Державному бюро кримінального переслідування заявили, що розслідують стрілянину. Водночас у поліції запевнили, що камери обох офіцерів знімали під час інциденту.
Після звістки про смерть Райта десятки людей вийшли на вулиці. Вони розгромили два поліцейські авто, стрибали по машинах і кидали в них каміння. Свідки розповіли, що правоохоронці у відповідь стріляли гумовими кулями і застосували сльозогінний газ.
Як зазначають, трагедія сталася за 16 км від місця, де в травні минулого року загинув афроамериканець Джордж Флойд.
- Наприкінці березня у США розпочався суд над головним підозрюваним у вбивстві Джорджа Флойда, чия загибель призвела до масових протестів 25 травня 2020 року після появи відео, на якому працівник поліції душив коліном беззбройного афроамериканця, поки той не помер.
- 11 березня підозрюваному в убивстві Джорджа Флойда працівнику поліції Дереку Шовену висунули нові звинувачення. Шовену вже висунули звинувачення у вбивстві другого ступеня. Тепер же йому додали звинувачення у вбивстві третього ступеня. Експерти кажуть, що нове звинувачення легше довести в суді, але воно тягне за собою менше покарання.
- Влада Міннеаполісу заплатить $27 мільйонів сімʼї Джорджа Флойда для врегулювання цивільного позову щодо його вбивства.
- Рух Black Lives Matter, що активізувався у США та інших країнах після вбивства Джорджа Флойда, висунули на Нобелівську премію миру. Ініціатором став депутат норвезького парламенту Петтер Ейде, який заявив, що BLM дав новий старт загальносвітовій боротьбі проти расової дискримінації.