Полиция Миннесоты показала видео стрельбы в афроамериканца Данте Райта. Офицер перепутала тайзер с пистолетом

Полиция штата Миннесота показала видео с нагрудной камеры полицейской, которая застрелила 20-летнего афроамериканца Данте Райта.
Как сообщает Insider, начальник полиции Тим Гэннон заявил, что полицейская хотела воспользоваться электрошокером, а не огнестрельным оружием. По сути, она перепутала тайзер с пистолетом.
На видео видно, как Райт пытается избежать задержания и залезает обратно в авто. Полицейская согласно стандартам кричит: «Тазер! Тазер! Тазер!» — это предупреждение об использовании электрошокера. Момент выстрела не слышен, и автомобиль резко уезжает. «О, черт! Я выстрелила в него», — сказала после этого полицейская.
Стрелявшую на время расследования отправили в административный отпуск.
- Данте Райт погиб 11 апреля в Бруклин-Сентере (пригород Миннеаполиса). Его остановили на трассе за нарушение правил, и полицейские выяснили, что у него непогашенный арест. При попытке задержания Райт запрыгнул в авто, и офицер полиции выстрелила в него. Райт проехал несколько кварталов, после чего столкнулся с другим автомобилем и умер.
- Смерть Райта спровоцировала беспорядки и протесты против полицейского насилия. Люди разбили несколько автомобилей полиции. Правоохранители в ответ стреляли резиновыми пулями и применили слезоточивый газ. В Миннеаполис ввели Нацгвардию. Все это произошло на фоне суда над главным подозреваемым в убийстве Джорджа Флойда, чья гибель привела к массовым протестам по всей стране.