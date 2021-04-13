Полиция Миннесоты показала видео стрельбы в афроамериканца Данте Райта. Офицер перепутала тайзер с пистолетом

Полиция штата Миннесота показала видео с нагрудной камеры полицейской, которая застрелила 20-летнего афроамериканца Данте Райта.

Как сообщает Insider, начальник полиции Тим Гэннон заявил, что полицейская хотела воспользоваться электрошокером, а не огнестрельным оружием. По сути, она перепутала тайзер с пистолетом.

На видео видно, как Райт пытается избежать задержания и залезает обратно в авто. Полицейская согласно стандартам кричит: «Тазер! Тазер! Тазер!» — это предупреждение об использовании электрошокера. Момент выстрела не слышен, и автомобиль резко уезжает. «О, черт! Я выстрелила в него», — сказала после этого полицейская.

Стрелявшую на время расследования отправили в административный отпуск.