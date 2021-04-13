Поліція Міннесоти показала відео стрілянини в афроамериканця Данте Райта. Офіцер переплутала тайзер із пістолетом

Поліція штату Міннесота показала відео з нагрудної камери поліцейської, яка застрелила 20-річного афроамериканця Данте Райта.
Як повідомляє Insider, начальник поліції Тім Геннон заявив, що поліцейська хотіла скористатися електрошокером, а не вогнепальною зброєю. По суті, вона переплутала тайзер з пістолетом.
На відео видно, як Райт намагається уникнути затримання і залазить назад в авто. Поліцейська відповідно до стандартів кричить: «Тазер! Тазер! Тазер!» — це попередження про використання електрошокера. Момент пострілу не чути, і автомобіль різко їде. «О, чорт! Я вистрілила в нього», — сказала після цього поліцейська.
Її на час розслідування відправили в адміністративну відпустку.
- Данте Райт загинув 11 квітня у Бруклін-Сентер (передмістя Міннеаполісу). Його зупинили на трасі за порушення правил, і поліцейські зʼясували, що у нього непогашений арешт. При спробі затримання Райт застрибнув в авто, й офіцер поліції вистрілила в нього. Райт проїхав кілька кварталів, після чого зіткнувся з іншим автомобілем і помер.
- Смерть Райта спровокувала заворушення і протести проти поліцейського насильства. Люди розбили кілька автомобілів поліції. Правоохоронці у відповідь стріляли гумовими кулями та застосували сльозогінний газ. У Міннеаполіс ввели Національну гвардію. Усе це відбулося на тлі суду над головним підозрюваним у вбивстві Джорджа Флойда, чия загибель призвела до масових протестів по всій країні.