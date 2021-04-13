Поліція Міннесоти показала відео стрілянини в афроамериканця Данте Райта. Офіцер переплутала тайзер із пістолетом

Поліція штату Міннесота показала відео з нагрудної камери поліцейської, яка застрелила 20-річного афроамериканця Данте Райта.

Як повідомляє Insider, начальник поліції Тім Геннон заявив, що поліцейська хотіла скористатися електрошокером, а не вогнепальною зброєю. По суті, вона переплутала тайзер з пістолетом.

На відео видно, як Райт намагається уникнути затримання і залазить назад в авто. Поліцейська відповідно до стандартів кричить: «Тазер! Тазер! Тазер!» — це попередження про використання електрошокера. Момент пострілу не чути, і автомобіль різко їде. «О, чорт! Я вистрілила в нього», — сказала після цього поліцейська.

Її на час розслідування відправили в адміністративну відпустку.