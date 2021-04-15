WP: Під час штурму Капітолія поліція просила підкріплення 17 разів. Прибічників Трампа було понад 9 тисяч

Поліцейський підрозділ, який у столиці США 6 січня захищав будівлю Капітолія від натовпу прибічників Дональда Трампа, понад годину багаторазово просив підкріплення, поки оборону не було прорвано. Кількість бунтівників у піковий момент перевищувала 9 тисяч, у той час як правоохоронців було всього півтори сотні.

Протягом 78 хвилин поліцейський підрозділ, що стримував прибічників Трампа, 17 разів викликав підкріплення. За цей час натовп збільшився до 9,4 тисячі осіб, водночас правоохоронців було всього 157.

Для захисту Капітолія поліції бракувало як особового складу, так і захисного екіпірування та нелетальної зброї. Спершу, о 13:13, підрозділ з 30 правоохоронців успішно відтіснив бунтівників від інавгураційної сцени на західній стороні Капітолія.

Однак прибічники Трампа демонстрували дедалі більшу жорсткість, і поліцейських швидко травмували — уже через шість хвилин протистояння командир підрозділу Роберт Гловер сповістив по рації про «чисельні поранення». Ще через 18 хвилин він повідомив, що потребує двох додаткових взводів, однак командування пообіцяло лише один.