У Києві на хабарі затримали заступника керівника одного з управлінь Київської ОДА

У Києві затримали заступника керівника одного з управлінь Київської облдержадміністрації, який вимагав $10 тисяч від львівського підприємця за сприяння у проведенні перевірки.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як зазначається, здирника затримали під час отримання коштів. Зловмисник обіцяв посприяти позитивним результатам перевірки щодо дотримання антимонопольного законодавства.

За даними Львівської обласної прокуратури, за «винагороду» посадовець, який раніше працював в Антимонопольному комітеті, мав вплинути на співробітника Західного міжобласного територіального відділення АМКУ.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369—2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.