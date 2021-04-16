В Киеве на взятке задержали замначальника одного из управлений Киевской ОГА

В Киеве задержали заместителя руководителя одного из управлений Киевской облгосадминистрации, который требовал $10 тысяч от львовского предпринимателя за содействие в проведении проверки.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как отмечается, вымогателя задержали при получении средств. Злоумышленник обещал посодействовать положительным результатам проверки соблюдения антимонопольного законодательства.

По данным Львовской областной прокуратуры, за «вознаграждение» чиновник, ранее работавший в Антимонопольном комитете, должен был повлиять на сотрудника Западного межобластного территориального отделения АМКУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369—2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.