Білий дім більше не впевнений, що Росія пропонувала ісламістам гроші за вбивство американських військових

В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що наразі немає переконливих доказів того, що Росія могла пропонувати винагороду афганським бойовикам — талібам за вбивства американських військових. Торік новини про таку схему наробили галасу, однак остаточна перевірка розвідувального комітету вказує, що ця інформація має «низьку або середню достовірність».
Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Politico.
За словами чиновниці, така оцінка випливає з допитів затриманих і складної оперативної обстановки в Афганістані, де базуються війська США.
«Хоча в цих звітах є оцінка від низької до середньої, важливо, щоб наша розвідувальна спільнота вивчила це», — сказала Псакі.
Кремль категорично заперечує будь-яку причетність до подібних планів, однак, за словами прессекретаря президента США, розвідка має інші дані про активність росіян в Афганістані.
«Ця інформація дійсно покладає на Росію та російський уряд тягар пояснень щодо їхньої участі. Ми досі відчуваємо, що є питання, на які має відповісти російський уряд», — додала вона.
Таке зізнання з боку адміністрації Байдена підриває версію, яку він просував ще в бутність кандидатом у 2020 році. Зокрема, тоді він говорив, що покарає Росію за пропозицію винагороди за вбивство американських військових, а також критикував Дональда Трампа за м’яке ставлення до Кремля.
- За даними The New York Times, російська розвідка таємно пропонувала афганським бойовикам винагороду за вбивства американських військових. Розвідка США з’ясувала, що винагороду пропонував російський підрозділ, який може бути пов’язаний із низкою замовних убивств у країнах Європи. Зазначають, що кілька таких винагород навіть виплатили. Загалом у 2019 році в Афганістані загинули 20 військових США.
- На початку липня військове керівництво США визнало існування розвідданих про російські грошові винагороди для талібів за вбивство американських військових в Афганістані. Міністр оборони Великої Британії раніше теж підтверджував існування розвідданих. У відповідь на заяви про змову талібів і Москви російські дипломати звинуватили розвідку США в наркоторгівлі.
- Дональд Трамп заявляв, що повідомлення про схему в Афганістані — «фейк», і розвідка не поінформувала його, оскільки не вважала такі дані достовірними.
- Після інавгурації Байден знову підняв тему з винагородами за вбивство американців, коли говорив по телефону з Володимиром Путіним. Однак у наступній розмові, що відбулася на цьому тижні, американський президент більше цього питання не торкався. Нові санкції проти Росії, ініційовані Білим домом, також не стосуються питання винагород за вбивства в Афганістані.