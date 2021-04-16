Белый дом больше не уверен, что Россия предлагала исламистам деньги за убийство американских военных

В администрации президента США Джо Байдена считают, что пока нет убедительных доказательств того, что Россия могла предлагать вознаграждение афганским боевикам — талибам за убийства американских военных. В прошлом году новости о такой схеме наделали шума, однако окончательная проверка разведывательного комитета указывает, что эта информация имеет «низкую или среднюю достоверность».

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Politico.

По словам чиновницы, такая оценка следует из допросов задержанных и сложной оперативной обстановки в Афганистане, где базируются войска США.

«Хотя в этих отчетах есть оценка от низкой до средней, важно, чтобы наше разведывательное сообщество изучило это», — сказала Псаки.

Кремль категорически отрицает любую причастность к подобным планам, однако, по словами пресс-секретаря президента США, разведка имеет другие данные об активности россиян в Афганистане.

«Эта информация действительно возлагает на Россию и российское правительство бремя объяснений относительно их участия. Мы до сих пор чувствуем, что есть вопросы, на которые должно ответить российское правительство», — добавила она.

Такое признание со стороны администрации Байдена подрывает версию, которую он продвигал еще в бытность кандидатом в 2020 году. В частности, тогда он говорил, что накажет Россию за предложение награды за убийства американских военных, а также критиковал Дональда Трампа за мягкое отношение к Кремлю.