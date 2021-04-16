Белый дом больше не уверен, что Россия предлагала исламистам деньги за убийство американских военных

В администрации президента США Джо Байдена считают, что пока нет убедительных доказательств того, что Россия могла предлагать вознаграждение афганским боевикам — талибам за убийства американских военных. В прошлом году новости о такой схеме наделали шума, однако окончательная проверка разведывательного комитета указывает, что эта информация имеет «низкую или среднюю достоверность».
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Politico.
По словам чиновницы, такая оценка следует из допросов задержанных и сложной оперативной обстановки в Афганистане, где базируются войска США.
«Хотя в этих отчетах есть оценка от низкой до средней, важно, чтобы наше разведывательное сообщество изучило это», — сказала Псаки.
Кремль категорически отрицает любую причастность к подобным планам, однако, по словами пресс-секретаря президента США, разведка имеет другие данные об активности россиян в Афганистане.
«Эта информация действительно возлагает на Россию и российское правительство бремя объяснений относительно их участия. Мы до сих пор чувствуем, что есть вопросы, на которые должно ответить российское правительство», — добавила она.
Такое признание со стороны администрации Байдена подрывает версию, которую он продвигал еще в бытность кандидатом в 2020 году. В частности, тогда он говорил, что накажет Россию за предложение награды за убийства американских военных, а также критиковал Дональда Трампа за мягкое отношение к Кремлю.
- По данным The New York Times, российская разведка тайно предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийства американских военных. Разведка США выяснила, что вознаграждение предлагало российское подразделение, которое может быть связано с рядом заказных убийств в странах Европы. Отмечают, что несколько таких вознаграждений даже выплатили. Всего в 2019 году в Афганистане погибли 20 военнослужащих США.
- В начале июля военное руководство США признало существование разведданных о российских денежных вознаграждениях для талибов за убийство американских военных в Афганистане. Министр обороны Великобритании раньше тоже подтверждал существование разведданных. В ответ на заявления о заговоре талибов и Москвы российские дипломаты обвинили разведку США в наркоторговле.
- Дональд Трамп заявлял, что сообщения о схеме в Афганистане — «фейк», и разведка не уведомила его, поскольку не считала такие данные достоверными.
- После инаугурации Байден вновь поднял тему с наградами за убийство американцев, когда говорил по телефону с Владимиром Путиным. Однако в следующей беседе, состоявшейся на этой неделе, американский президент больше этого вопроса не касался. Новые санкции против России, инициированные Белым домом, также не касаются вопроса вознаграждений за убийства в Афганистане.