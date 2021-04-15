Відтепер у Google Earth можна побачити історію кліматичних змін. Компанія використала для цього 24 мільйони супутникових знімків

В сервісі Google Earth зʼявилась нова функція Timelapse, що дозволяє побачити перетворення ландшафту планети за останні чотири десятиліття внаслідок руйнівного впливу кліматичних змін. Масштабне оновлення покадрово демонструє танення льодовиків та інші процеси з 1984 року.

В Timelapse є кілька «турів», що демонструють вирубку лісів, лісові пожежі, розростання міст, осушення водойм тощо. Зокрема можна побачити, як зникло Колумбійське льодовикове поле в Північній Америці, як змінилася берегова лінія в різних куточках світу і багато іншого.

«В найбільшому з 2017 року оновленні ви зможете побачити Google Earth в новому вимірі — часі… У нас є більш чітка картина планети, що змінюється — вона вказує не лише на проблеми, але й на рішення», — пише компанія.

Timelapse містить 24 мільйони фотографій супутників за останні 37 років, наданих космічними агентствами США та Євросоюзу — їх об’єднали в інтерактивний чотиривимірний інтерфейс, що на сьогоднішній день також є «найбільшим відео на нашій планеті». Зазначається, що весь цей масив супутникових знімків, що важив 20 петабайт, опрацювали за два мільйони годин у центрах обробки даних Google, які мають нульовий рівень викидів парникових газів.

У Google вважають, що нова функція сервісу допоможе масовій аудиторії краще зрозуміти абстрактну концепцію кліматичних змін та потенційно змінити думку щодо масштабів згубного впливу людства на довкілля. Зокрема, компанія радить викладачам, журналістам і студентам використовувати Timelapse для спостерігання за змінами місцевості, в якій вони проживають, щоб донести до своїх аудиторій справжню суть кліматичних змін та їхніх наслідків для наступного покоління.

За словами керівниці сервісу Ребекки Мур, це оновлення — найкраще для глобального спостереження за змінами планети.