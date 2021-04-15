Отныне в Google Earth можно увидеть историю климатических изменений. Компания использовала для этого 24 миллиона спутниковых снимков

В сервисе Google Earth появилась новая функция Timelapse, позволяющая увидеть, как преобразилась планета за последние четыре десятилетия в результате разрушительного воздействия климатических изменений. Масштабное обновление покадрово демонстрирует таяние ледников и другие процессы начиная с 1984 года.
Всего в Timelapse несколько «туров», демонстрирующих вырубку лесов, лесные пожары, разрастание городов, осушение водоемов и тому подобное. Например, можно увидеть, как исчезло Колумбийское ледниковое поле в Северной Америке и как изменилась береговая линия в разных уголках мира.
«В самом большом обновлении с 2017 года вы сможете увидеть Google Earth в новом измерении — во времени... У нас под рукой есть более четкая картина меняющейся планеты, она указывает не только на проблемы, но и на решения», — пишет компания.
Timelapse содержит 24 миллиона спутниковых фотографий за последние 37 лет, предоставленных космическими агентствами США и Евросоюза. Снимки объединили в интерактивный четырехмерный интерфейс, который сегодня является «самым большим видео на нашей планете». Отмечается, что весь этот массив спутниковых снимков, весивший 20 петабайт, отредактировали за два миллиона часов в центрах обработки данных Google, имеющих нулевой уровень выбросов парниковых газов.
В Google считают, что новая функция сервиса поможет массовой аудитории лучше понять абстрактную концепцию климатических изменений и потенциально изменить мнение о масштабах пагубного влияния человечества на окружающую среду. В частности, компания советует преподавателям, журналистам и студентам использовать Timelapse, чтобы наблюдать за изменениями местности, в которой они проживают, и донести до своих аудиторий настоящую суть климатических изменений и их последствий для следующего поколения.
По словам руководительницы сервиса Ребекки Мур, это обновление — лучшее для глобального наблюдения за изменениями планеты.
- Пандемические ограничения в 2020 году привели к крупнейшему глобальному сокращению парниковых выбросов со времен Второй мировой войны, но после постепенного ослабления локдаунов экономика многих стран начала восстанавливаться, и к концу года уровень загрязнения почти полностью восстановился. В частности, в декабре уровень выбросов во всем мире был на 2% выше, чем в 2019 году.
- Ледники Антарктиды тают быстрее, чем рассчитывали ученые. Темпы роста уровня моря могут катастрофически ускориться. На фоне климатических изменений Антарктида постепенно меняется — поверх талого снега цветут водоросли, чей зеленый цвет виден даже из космоса. В будущем они могут стать пищевой базой для других видов и изменить экосистему континента.
- Ученые обнаружили, что замороженные залежи метана в водах Северного Ледовитого океана у побережья российской Сибири начали таять. Выбросы большого количества парниковых газов могут ускорить глобальное потепление.
- Новости и социологические опросы свидетельствуют о том, что молодежь во многих странах все чаще обращает внимание на проблему климатических изменений, когда решает, заводить ли детей. Богатейшая часть человечества все больше интересуется частными бункерами и другими услугами для защиты от катаклизмов вследствие климатических изменений.