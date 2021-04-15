Отныне в Google Earth можно увидеть историю климатических изменений. Компания использовала для этого 24 миллиона спутниковых снимков

В сервисе Google Earth появилась новая функция Timelapse, позволяющая увидеть, как преобразилась планета за последние четыре десятилетия в результате разрушительного воздействия климатических изменений. Масштабное обновление покадрово демонстрирует таяние ледников и другие процессы начиная с 1984 года.

Всего в Timelapse несколько «туров», демонстрирующих вырубку лесов, лесные пожары, разрастание городов, осушение водоемов и тому подобное. Например, можно увидеть, как исчезло Колумбийское ледниковое поле в Северной Америке и как изменилась береговая линия в разных уголках мира.

«В самом большом обновлении с 2017 года вы сможете увидеть Google Earth в новом измерении — во времени... У нас под рукой есть более четкая картина меняющейся планеты, она указывает не только на проблемы, но и на решения», — пишет компания.

Timelapse содержит 24 миллиона спутниковых фотографий за последние 37 лет, предоставленных космическими агентствами США и Евросоюза. Снимки объединили в интерактивный четырехмерный интерфейс, который сегодня является «самым большим видео на нашей планете». Отмечается, что весь этот массив спутниковых снимков, весивший 20 петабайт, отредактировали за два миллиона часов в центрах обработки данных Google, имеющих нулевой уровень выбросов парниковых газов.

В Google считают, что новая функция сервиса поможет массовой аудитории лучше понять абстрактную концепцию климатических изменений и потенциально изменить мнение о масштабах пагубного влияния человечества на окружающую среду. В частности, компания советует преподавателям, журналистам и студентам использовать Timelapse, чтобы наблюдать за изменениями местности, в которой они проживают, и донести до своих аудиторий настоящую суть климатических изменений и их последствий для следующего поколения.

По словам руководительницы сервиса Ребекки Мур, это обновление — лучшее для глобального наблюдения за изменениями планеты.