Вакциною Sinovac в Україні за два дні щепили 213 осіб. Більшість — у Київській області

В Україні з 12 квітня прищепили від коронавірусу вакциною CoronaVac компанії Sinovac 213 осіб у семи областях.
Про це свідчать дані на порталі Апарату Ради національної безпеки і оборони України.
Як зазначається, перші п’ять вакцинацій були проведені 13 квітня — всі у Чернігівській області.
У середу, 14 вересня, кількість щеплень зросла до 208. Вакцинацію провели у Київській (112 осіб за добу), Полтавській (30), Вінницькій (25), Житомирській (16), Чернігівській (12), Кіровоградській (10), Волинській (3) областях.
У Києві поки не почали щеплення вакциною CoronaVac.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується і поставка 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.
- 11 квітня голова Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу визнав низьку ефективність китайських вакцин від коронавірусу. Уже наступного дня він пояснив свої слова «непорозумінням».
- За даними міністра охорони здоров’я Максима Степанова, загалом за 14 квітня проти COVID-19 щеплені 15 744 людини. Від початку вакцинальної кампанії — 419 297 людей, з них отримали 1 дозу — 419 295 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).