Вакциной Sinovac в Украине за два дня привили 213 человек. Большинство — в Киевской области

В Украине с 12 апреля привили от коронавируса вакциной CoronaVac компании Sinovac 213 человек в семи областях.
Об этом свидетельствуют данные на портале Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как отмечается, первые пять вакцинаций были проведены 13 апреля — все в Черниговской области.
В среду, 14 сентября, количество прививок возросло до 208. Вакцинацию провели в Киевской (112 человек в сутки), Полтавской (30), Винницкой (25), Житомирской (16), Черниговской (12), Кировоградской (10), Волынской (3) областях.
В Киеве пока не начали прививать вакциной CoronaVac.
- Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается и поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.
- 11 апреля глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу признал низкую эффективность китайских вакцин от коронавируса. Уже на следующий день он объяснил свои слова «недоразумением».
- По данным министра здравоохранения Максима Степанова, всего за 14 апреля против COVID-19 привиты 15 744 человека. С начала прививочной кампании — 419 297 человек, из них получили 1 дозу — 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).