Вакциной Sinovac в Украине за два дня привили 213 человек. Большинство — в Киевской области

Об этом свидетельствуют данные на портале Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В Украине с 12 апреля привили от коронавируса вакциной CoronaVac компании Sinovac 213 человек в семи областях.

Как отмечается, первые пять вакцинаций были проведены 13 апреля — все в Черниговской области.

В среду, 14 сентября, количество прививок возросло до 208. Вакцинацию провели в Киевской (112 человек в сутки), Полтавской (30), Винницкой (25), Житомирской (16), Черниговской (12), Кировоградской (10), Волынской (3) областях.

В Киеве пока не начали прививать вакциной CoronaVac.