Глава МОЗ Степанов: Епідемія в Україні йде на спад, зменшується кількість хворих і шпиталізованих

Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується. Учора, 13 квітня, був перший день, коли кількість виписаних із лікарень на 22,8% перевищила кількість госпіталізованих. Також минулого тижня до лікарень потрапили на 2 тисячі пацієнтів менше, ніж позаминулого. Зменшується і кількість нових хворих.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

В Україні пандемія коронавірусу починає йти на спад — медична система витримала черговий стрибок захворюваності, поступово ситуація покращується.

Кілька областей, зокрема Івано-Франківська і Закарпатська, вийшли з «червоної» зони. Водночас деякі регіони, зокрема Київ, а також Хмельницька, Львівська та Полтавська області, продовжують перебувати у «червоній» зоні, ситуація там залишається «надскладною».

Степанов наголосив, що адаптивний карантин був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією.