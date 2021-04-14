Глава Минздрава Степанов: Эпидемия в Украине идет на спад, уменьшается количество больных и госпитализированных

В Украине эпидемия коронавируса начинает идти на спад — медицинская система выдержала очередной скачок заболеваемости, постепенно ситуация улучшается.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Вчера, 13 апреля, был первый день, когда количество выписанных из больниц на 22,8% превысило количество госпитализированных. Также на прошлой неделе в больницы попали на 2 тысячи пациентов меньше, чем на позапрошлой. Уменьшается и число новых больных.
Несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из «красной» зоны. В то же время некоторые регионы, в том числе Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в «красной» зоне, ситуация там остается «сверхсложной».
Степанов отметил, что адаптивный карантин был определенным балансом между жизнью страны, работой предпринимателей и эпидемиологией.
Напомним, что Украина договорилась о поставках 32 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается и поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer. Сейчас прививки делают двумя препаратами — AstraZeneca (Covishield) и китайским CoronaVac.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. 9 апреля Министерство здравоохранения седьмой раз с начала пандемии утвердило изменения в протокол лечения коронавируса.
- Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341. Темпы вакцинации при этом низкие.