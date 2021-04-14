Глава Минздрава Степанов: Эпидемия в Украине идет на спад, уменьшается количество больных и госпитализированных

Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Вчера, 13 апреля, был первый день, когда количество выписанных из больниц на 22,8% превысило количество госпитализированных. Также на прошлой неделе в больницы попали на 2 тысячи пациентов меньше, чем на позапрошлой. Уменьшается и число новых больных.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из «красной» зоны. В то же время некоторые регионы, в том числе Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в «красной» зоне, ситуация там остается «сверхсложной».

Степанов отметил, что адаптивный карантин был определенным балансом между жизнью страны, работой предпринимателей и эпидемиологией.