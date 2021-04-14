У Бориспільській колонії спалах коронавірусу — одна людина померла. Розпочато кримінальне провадження

У Бориспільській виправній колонії № 119 виявили 43 хворих на коронавірус, один засуджений помер.
Як повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, усі хворі — вʼязні.
Про спалах у колонії Денісова повідомляла ще 13 квітня. Тоді тести показали зараження 31 засудженого. Факт спалаху встановили за результатами щоденного інформування про стан серед персоналу й увʼязнених. Омбудсмен зазначила, що в колонії, крім стоматолога, немає лікарів і така ситуація там вже рік.
«Зараз контроль за лікуванням засуджених здійснюють начальник філії «Центр охорони здоровʼя Державної кримінально-виконавчої служби» і лікар-стоматолог», — повідомила Денісова.
Бориспільська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм.
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