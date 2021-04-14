В Бориспольской колонии вспышка коронавируса — один человек умер. Начато уголовное производство

В Бориспольской исправительной колонии № 119 выявили 43 больных коронавирусом, один осужденный умер.
Как сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, все больные — заключенные.
О вспышке в колонии Денисова сообщала еще 13 апреля. Тогда тесты показали заражение 31 осужденного. Факт вспышки установили по результатам ежедневного информирования о состоянии среди персонала и заключенных. Омбудсмен отметила, что в колонии, кроме стоматолога, нет врачей и такая ситуация там уже год.
«Сейчас контроль за лечением осужденных осуществляют начальник филиала «Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы» и врач-стоматолог», — сообщила Денисова.
Бориспольская окружная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм.
- Главы Минздрава и НАН Украины сообщили, что пик заражаемости COVID-19 в Украине пройден и теперь ожидается снижение количества смертей.
- Сейчас средний суточный прирост новых больных — 14 тысяч, а смертей — в пределах 400. Страна до 30 апреля живет в условиях адаптивного карантина.
- В «красной» карантинной зоне 12 областей и Киев. Столица продлила локдаун до 30 апреля.