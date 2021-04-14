В Бориспольской колонии вспышка коронавируса — один человек умер. Начато уголовное производство

В Бориспольской исправительной колонии № 119 выявили 43 больных коронавирусом, один осужденный умер.

Как сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, все больные — заключенные.

О вспышке в колонии Денисова сообщала еще 13 апреля. Тогда тесты показали заражение 31 осужденного. Факт вспышки установили по результатам ежедневного информирования о состоянии среди персонала и заключенных. Омбудсмен отметила, что в колонии, кроме стоматолога, нет врачей и такая ситуация там уже год.

«Сейчас контроль за лечением осужденных осуществляют начальник филиала «Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы» и врач-стоматолог», — сообщила Денисова.

Бориспольская окружная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм.