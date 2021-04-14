Держдеп розкрив подробиці першої зустрічі міністра Кулеби з держсекретарем США Блінкеном

Державний департамент США розповів подробиці першої зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі.

Як зазначається на сайті відомства, Блінкен висловив стурбованість через те, що Росія навмисно посилює напруженість у відносинах з Україною, в тому числі за допомогою її агресивної риторики і дезінформації, а також почастішання порушень режиму припинення вогню і пересування військ в окупованому Криму та поблизу кордонів України.