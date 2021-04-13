Міністр Кулеба у Брюсселі зустрівся з держсекретарем США Блінкеном. Це перша зустріч України та Штатів на вищому рівні після перемоги Байдена

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Брюсселі зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це Кулеба написав у своєму Twitter.

Зустріч очільників МЗС України та Держдепу США стала першими очними перемовинами на вищому рівні після перемоги на президентських виборах Джо Байдена.

«Гарна зустріч у Брюсселі із колегою і другом Тоні Блінкеном на тлі небезпечного стягування військ і войовничої риторики з боку РФ. Необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації, зокрема, чітко пояснивши РФ, що ціна за всяку нову воєнну авантюру буде для неї зависокою», — повідомив Кулеба.

Водночас сам Блінкен повідомив, що запевнив українську сторону у підтримці Штатами територіальної цілісності та суверенітету України. Також він зазначив, що США підтримують євроатлантичну інтеграцію України.

Наразі міністр закордонних справ України перебуває у Брюсселі, щоб взяти участь в екстреному засіданні комісії Україна — НАТО, яка була скликана через стягування російських військ до українського кордону.