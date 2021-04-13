Министр Кулеба в Брюсселе встретился с госсекретарем США Блинкеном. Это первая встреча Украины и Штатов на высшем уровне после победы Байдена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Брюсселе встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом Кулеба написал в своем Twitter.
Встреча руководителей МИД Украины и Госдепа США стала первыми очными переговорами на высшем уровне после победы на президентских выборах Джо Байдена.
«Хорошая встреча в Брюсселе с коллегой и другом Тони Блинкеном на фоне опасного стягивания войск и воинственной риторики со стороны РФ. Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации, в частности, четко объяснив РФ, что цена любой новой военной авантюры будет для нее слишком высокой», — сообщил Кулеба.
В то же время сам Блинкен сообщил, что заверил украинскую сторону в поддержке Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины. Также он отметил, что США поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины.
Сейчас министр иностранных дел Украины находится в Брюсселе, чтобы принять участие в экстренном заседании комиссии Украина — НАТО, которая была созвана из-за стягивания российских войск к украинской границе.
- В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- Украинская разведка сообщала, что Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответ украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Кремль уже говорит о риске «возобновления войны» на Донбассе. В Минобороны Украины заявляют, что эскалация со стороны России неизбежна.
- Украинские власти призвали НАТО усилить войска вокруг Украины, а Россия говорит, что будет на эти действия отвечать. В Кремле заявили, что передвижение российских войск вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ «не представляет» для них угрозы.