Министр Кулеба в Брюсселе встретился с госсекретарем США Блинкеном. Это первая встреча Украины и Штатов на высшем уровне после победы Байдена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Брюсселе встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

Встреча руководителей МИД Украины и Госдепа США стала первыми очными переговорами на высшем уровне после победы на президентских выборах Джо Байдена.

«Хорошая встреча в Брюсселе с коллегой и другом Тони Блинкеном на фоне опасного стягивания войск и воинственной риторики со стороны РФ. Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации, в частности, четко объяснив РФ, что цена любой новой военной авантюры будет для нее слишком высокой», — сообщил Кулеба.

В то же время сам Блинкен сообщил, что заверил украинскую сторону в поддержке Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины. Также он отметил, что США поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины.

Сейчас министр иностранных дел Украины находится в Брюсселе, чтобы принять участие в экстренном заседании комиссии Украина — НАТО, которая была созвана из-за стягивания российских войск к украинской границе.