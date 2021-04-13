Обострение на Донбассе: Глава МИД Кулеба встретится в Брюсселе с госсекретарем США

«Представители Североатлантического совета будут принимать министра иностранных дел Украины, и они смогут подтвердить, что нам нужно проявлять сдержанность и воздерживаться от эскалации», — отметил Рикер.

Представитель Госдепа отметил, что двусторонние переговоры могут состояться позже — после заседания Комиссии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 13 апреля сможет встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе, где пройдет внеочередное заседание Комиссии Украина — НАТО .

При этом он подчеркнул, что Вашингтон приветствует «сдержанность Украины» на фоне российских провокаций. Он также отметил, что действия РФ дестабилизируют ситуацию и подрывают договоренности о прекращении огня, достигнутые в июле прошлого года.

Рикер подчеркнул, что американская сторона обращалась к Москве с призывом немедленно прекратить эскалацию. В Брюсселе же вместе с союзниками и партнерами будут обсуждать дальнейшие шаги.

Напомним, во вторник, 13 апреля, на запрос Украины состоится внеочередное заседание Комиссии Украина — НАТО для обсуждения обострения Россией ситуации безопасности. Заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии. В нем примет участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он также планирует встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.