Госдеп раскрыл подробности первой встречи министра Кулебы с госсекретарем США Блинкеном

Как отмечается на сайте ведомства, Блинкен выразил обеспокоенность из-за того, что Россия намеренно усиливает напряженность в отношениях с Украиной, в том числе с помощью ее агрессивной риторики и дезинформации, а также учащенных нарушений режима прекращения огня и передвижения войск в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины.

Государственный департамент США рассказал подробности первой встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе .

Отдельно Блинкен и Кулеба обсудили важность продвижения верховенства закона и экономических реформ для поддержки усилий по борьбе с коррупцией евроатлантической интеграции.

Отметим, что тему российских войск вблизи украинской границы задел и президент США Джо Байден во время своего второго телефонного разговора с Владимиром Путиным 13 апреля — призвал РФ снизить напряженность.

Сейчас министр иностранных дел Украины находится в Брюсселе, чтобы принять участие в экстренном заседании комиссии Украина — НАТО, которая была созвана из-за стягивания российских войск к украинской границе.