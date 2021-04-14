Госдеп раскрыл подробности первой встречи министра Кулебы с госсекретарем США Блинкеном

Государственный департамент США рассказал подробности первой встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.
Как отмечается на сайте ведомства, Блинкен выразил обеспокоенность из-за того, что Россия намеренно усиливает напряженность в отношениях с Украиной, в том числе с помощью ее агрессивной риторики и дезинформации, а также учащенных нарушений режима прекращения огня и передвижения войск в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины.
Отдельно Блинкен и Кулеба обсудили важность продвижения верховенства закона и экономических реформ для поддержки усилий по борьбе с коррупцией евроатлантической интеграции.
Отметим, что тему российских войск вблизи украинской границы задел и президент США Джо Байден во время своего второго телефонного разговора с Владимиром Путиным 13 апреля — призвал РФ снизить напряженность.
Сейчас министр иностранных дел Украины находится в Брюсселе, чтобы принять участие в экстренном заседании комиссии Украина — НАТО, которая была созвана из-за стягивания российских войск к украинской границе.
- В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- Украинская разведка сообщала, что Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответ украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- Украинские власти призвали НАТО усилить войска вокруг Украины, а Россия говорит, что будет на эти действия отвечать. В Кремле заявили, что передвижение российских войск вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ «не представляет» для них угрозы.