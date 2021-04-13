Країни G7 закликали Росію припинити провокації та знизити напруженість на кордоні з Україною

Очільники міністерств закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) та Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявили, що «глибоко стурбовані» через стягування російських військових до українського кордону.

Про це йдеться в їхній спільній заяві, що опублікована на сайті Держдепу США.

«Ці широкомасштабні переміщення військ без попереднього повідомлення є загрозливою та дестабілізаційною діяльністю. Ми закликаємо Росію припинити провокації та негайно знизити напруженість відповідно до своїх міжнародних зобовʼязань. Зокрема, ми закликаємо Росію дотримуватися принципів та зобов’язань ОБСЄ, які вона підписала щодо прозорості військових рухів, та виконати процедуру, встановлену главою III Віденського документа», — наголосили посадовці.

Міністри G7 та Високий представник ЄС підтвердили свою незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

«Ми підтримуємо стриману позицію України. Ми підкреслюємо нашу глибоку вдячність і незмінну підтримку зусиль Франції і Німеччини в рамках Нормандського процесу щодо забезпечення повного виконання Мінських угод, що є єдиним шляхом вперед до міцного політичного врегулювання конфлікту», — заявили вони.

Окремо посадовці закликали всі сторони конструктивно брати участь у Тристоронній контактній групі за пропозиціями ОБСЄ про підтвердження і зміцнення режиму припинення вогню.